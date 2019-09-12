İcra memuru darp edildi: 4 gözaltı

İcra memuru darp edildi: 4 gözaltı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Çarşamba İcra Müdürlüğü ekiplerinin haciz işlemi sırasında çıkan gerginlikte 4 kişi gözaltına alındı.

12.09.2019 11:13
İcra memuru darp edildi: 4 gözaltı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Çarşamba İcra Müdürlüğü ekiplerinin haciz işlemi sırasında çıkan gerginlikte 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosunda görevli bir avukat ve Çarşamba İcra Müdürlüğü personellerinin Salıpazarı ilçesinde gittikleri bir ikamette haciz işlemi sırasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine jandarma ekiplerince olaya müdahale edildi. Olayda Çarşamba İcra Müdürlüğünde görevli M.B.'nin, darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Z.G., M.G., A.G. ve N.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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