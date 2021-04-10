İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar
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İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar

İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN - Haberler | 3. Sayfa

İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar İşletme yetkililerinin 1.5 metre uzunluğundaki sopa ile saldırdığı avukat hastanelik oldu Beline ve kafasına darbeler alan avukat ambulansla hastaneye kaldırıldı Avukat Bertan Kırankaya: "Canımızı zor kurtardık" Antalya'da icra memurları...

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İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar

İşletme yetkililerinin 1.5 metre uzunluğundaki sopa ile saldırdığı avukat hastanelik oldu

Beline ve kafasına darbeler alan avukat ambulansla hastaneye kaldırıldı

Avukat Bertan Kırankaya: "Canımızı zor kurtardık"

ANTALYA - Antalya'da icra memurları ile birlikte haciz işlemi için bir kafeye giden iki avukattan biri adeta dehşeti yaşadı. İşletme yetkilileri ellerine aldıkları 1.5 metre uzunluğundaki sopa ile genç avukatın kafasına ve beline vurarak ağır yaraladı. Yaşanan dehşet dolu anları anlatan diğer Avukat Bertan Kırankaya: "Canımızı zor kurtardık" dedi.

Olay, Muratpaşa İlçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avukatlar Bertan Kırankaya, Uğurcan Arslan, haciz memuru ve bir polis memuru kafeye biriken borçları yüzünden haciz işlemi başlatmak üzere geldi. Avukatlar işletme yetkilisine haciz işlemlerini tebliğ ederken işletme yetkilileri ile avukatlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından işletme sahiplerinden birisi eline aldığı 1,5 metre uzunluğundaki bir sopa ile 26 yaşındaki Avukat Uğurcan Arslan'a saldırdı. İşletme yetkilisi sopa ile önce avukatın kafasına vururken daha sonra beline vurdu. Kavgayı olay yerinde bulunan polis ekibi ayırdı. İhbarın ardından olay yerine çoksa sayıda polis ekibi sevk edildi.

Aldığı darbeler ile belinden ağır yaralanan Avukat Uğurcan Arslan için ise olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Genç avukatın araç içerisinde acı içerisinde yattığı görüldü. 112 ekipleri tarafından alınan avukat, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde bulunan 1,5 metre uzunluğundaki sopa ise polis ekiplerince alınarak delil amaçlı karakola götürüldü. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri 3 işletme çalışanını gözaltına alarak karakola götürdü.

"Canımızı zor kurtardık"

Yaşadıkları dehşet dolu anları anlatan Avukat Bertan Kırankaya, "Normal haciz işlemlerini uygulamak için bir haciz memuru ve polis ekibi ile olay yerine geldik. Hiçbir şekilde sesimizi yükseltmemize rağmen güzel ve iyi niyetli bir şekilde borçlarını ödemeleri konusunda karşı tarafa bilgi veriyorduk. O esnada işletme yetkilisi eline aldığı büyük sopa ile önce camları kırdı, daha sonra ise meslektaşımın sırtına ve kafasına vurdu. Zaten halini de gördünüz. Canımızı zor kurtardık. Bu olaylar son zamanlarda artmaya başladı. Çok üzgünüm. Genç bir arkadaşımdı. Şikayetçi olacağız. Meslektaşlarımız da bize destek verecek. 6-7 kişi bize saldırdı. Biz geldiğimiz zaman zaten 7-8 kişi içeride bekliyordu. Resmen dövmeye gelmiş gibi bir durumları vardı. Biz bu dosyanın tarafı değiliz parayı alacak olan da ben değilim. Biz bunları güzel güzel izah ettik. Hırslarına yenik düşerek bize saldırdılar" sözlerine yer verdi.

İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar
İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar
İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar
İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar
İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar
İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar
İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar
İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar
İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar
İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar
İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar
İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar
İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar
İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

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