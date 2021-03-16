İcra için gittiği evde vurulan avukat hayatını kaybetti
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İcra için gittiği evde vurulan avukat hayatını kaybetti

16.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:33
İcra için gittiği evde vurulan avukat hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra için gittiği bir evde silahla vurularak yaralanan avukat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra için gittiği bir evde silahla vurularak yaralanan avukat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1113. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ersin Arslan, icra kararını gerçekleştirmek için icra memurları ile birlikte Y.Y. isimli şahsın evine gitti. Evine gelen Arslan ve memurlar ile tartışan Y.Y. silahına sarılarak Arslan'a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Arslan yaralanarak yere düşerken olayı görenler durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince saldırgan gözaltına alınırken, yaralı avukat Arslan ise ambulansla Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan avukat Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Avukatın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. - KOCAELİ

İcra için gittiği evde vurulan avukat hayatını kaybetti
İcra için gittiği evde vurulan avukat hayatını kaybetti
İcra için gittiği evde vurulan avukat hayatını kaybetti
İcra için gittiği evde vurulan avukat hayatını kaybetti
İcra için gittiği evde vurulan avukat hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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