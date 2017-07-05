İcra Davası Sonrası Dehşet Saçtı: 1 Şehit, 2 Ölü, 1 Yaralı (4)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Gemlik Adliyesi'deki saldırının ardından Bursa Valiliği'nin internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:



"04.07.2017 günü saat: 20.15 sıralarında ilimiz Gemlik İlçesi Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gelen olay ile ilgili olarak; Şüpheli Musa Güler isimli şahıs 2014 yılında boşanmış olduğu eski eşi Emine Deş ile ortak mallarına haciz konduğu esnada haciz işlemini gerçekleştiren CHP Meclis Üyesi Avukat Özgür Aksoy'u Gemlik İlçesi Çarşı Bölgesinde tüfek ile yaraladıktan sonra eski eşi Emine DEŞ'in ikametine giderek Emine Deş'i aynı tüfek ile yaraladığı ve daha sonra da Gemlik Adliyesi'ne geldiği ve adliye girişinde görevli bulunan Polis Memuru İdris Büyüksönmez'in arka kısmından yaklaşarak hiçbir şey söylemeden tüfek ile ateş etmek suretiyle yaraladığı ve daha sonra adliye binasına girdiği kamera görüntülerinden tespit edilmiş burada da aynı pompalı tüfek ile intihar ettiği ve olay yerinde eks olduğu anlaşılmış, polis memuru İdris Büyüksönmez, İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahale sonucunda hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek ilimiz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gün saat 22.20 de şehit olmuş, Avukat Özgür Aksoy'un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek ilimiz Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilmiş Özgür Aksoy da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiş, Şüpheli Musa Güler'in eski eşi Emine Deş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."