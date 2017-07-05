İcra Davası Sonrası Dehşet Saçtı: 1 Şehit, 2 Ölü, 1 Yaralı (3)

CESEDİ MORGA KONDU



Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde icra davası sonrası boşandığı Emine D.'yi yaralayıp, avukat Özgür Aksoy'u öldüren, adliyede nöbet tutan polis memuru İdris Büyükdönmezi'i de şehit ettikten sonra intihar eden Musa Güler'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Musa Güler'in olay yerine geldiği kiralık otomobil ise öfkeli kalabalık tarafından tahrip edildi. Kalabalığın zarar verdiği otomobil olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, emniyetin otoparkına çekildi.



