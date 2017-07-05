İcra Davası Sonrası Dehşet Saçtı: 1 Şehit, 2 Ölü, 1 Yaralı - Ek Fotoğraf

İcra Davası Sonrası Dehşet Saçtı: 1 Şehit, 2 Ölü, 1 Yaralı - Ek Fotoğraf

İcra Davası Sonrası Dehşet Saçtı: 1 Şehit, 2 Ölü, 1 Yaralı - Ek Fotoğraf