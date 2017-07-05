İcra Davası Sonrası Dehşet Saçtı: 1 Şehit, 2 Ölü, 1 Yaralı (2)

AVUKAT DA YAŞAMINI YİTİRDİ



Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde icra davası sonrası Musa Güler'in pompalı tüfekle vurduğu Belediye Meclis üyesi CHP'li Avukat Özgür Aksoy, tedavi gördüğü hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.



İCRA DAİRESİNİ BASMAYA GİTTİ



Bu arada Musa Güler'in icra dairesini basmak için gittiği öne sürülen adliye binasında şehit ettiği polis memuru İdris Büyükdönmez'in 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayın ardından terör saldırısı şüphesiyle adliye binası önünde toplanan kalabalığı Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, sakinleştirmeye çalıştı. Önlem amaçlı olarak Bursa'dan da Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de ilçeye sevk edildi. Polis adliye çevresinde önlemlerini sürdürüyor.



