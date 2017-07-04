İcra Davası Sonrası Dehşet Saçtı 1 Şehit, 1 Ölü, 2 Yaralı (4)

İcra Davası Sonrası Dehşet Saçtı 1 Şehit, 1 Ölü, 2 Yaralı (4)

İcra Davası Sonrası Dehşet Saçtı 1 Şehit, 1 Ölü, 2 Yaralı (4)