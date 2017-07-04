İcra Davası Sonrası Dehşet Saçtı: 1 Şehit, 1 Ölü, 2 Yaralı - Ek Fotoğraflar -2

İcra Davası Sonrası Dehşet Saçtı: 1 Şehit, 1 Ölü, 2 Yaralı - Ek Fotoğraflar -2

İcra Davası Sonrası Dehşet Saçtı: 1 Şehit, 1 Ölü, 2 Yaralı - Ek Fotoğraflar -2