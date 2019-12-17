İçmimarlar Odası'ndan uyarı

17.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:33

İçmimarlar Odası Malatya İl Temsilcisi Yasemin Avşar, Malatya'da içmimar olmayıp meslek alanlarını ihlal eden ve meslek unvanlarını kullanarak içmimar istihdam etmeyen kişi ve kuruluşları tespit ederek yasal süreç başlatacaklarını söyledi.



İçmimarlar Odasının yeni kurulan Malatya İl Temsilciliğine Yasemin Avşar getirildi. İlk yönetim toplantısını gerçekleştiren Avşar, İçmimarlar Odası'nın 1976 yılında oda statüsüne geçtiğini ve dünyada oda statüsüne geçen ilk içmimarlık meslek kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.



İçmimarlık faaliyetinin bireysel sonuç doğuran mesleki hizmetlerden olmadığını, kamu güvenliği ile yakından ilgili bir görev olduğunu belirten Avşar, "İlgili yasalar, bu anlamı ile meslek mensuplarının denetimi görevini odalara vermiş ve odalar tarafından gerekli denetimin yapılabilmesi içinde üyeliği zorunlu kılmıştır. TMMOB İçmimarlar Odası, İçmimarlık mesleğinin geliştirilmesini sağlayarak, üyelerinin mesleki hak ve onurlarının korunması, mesleki kural ve yöntemlere uyulmasının sağlanması ile mesleki disiplinin oluşturulması konularında hizmet vermektedir" ifadelerine yer verdi.



İçmimarlar Odası Malatya Temsilciliği olarak Malatya'da içmimar olmayıp meslek alanını ihlal eden ve meslek unvanının kullanıp içmimar istihdam etmeyenler ile odaya kaydını gerçekleştirmeyen kişi ve kuruluşların tespit edileceğini belirten Avşar, "Odamızın avukatları kanalıyla yasal sürecin başlatılacağını, üye olan meslektaşlarımızın haklarının korunması adına odamızın tüm yetkilerini kullanacağını ve sürecin yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA