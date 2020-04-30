İçmeler Sahili'ne ölü caretta vurdu
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İçmeler Sahili'ne ölü caretta vurdu

İçmeler Sahili'ne ölü caretta vurdu
30.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:29

İçmeler Sahili'ne ölü caretta vurdu Marmaris Sitiler sahilinde vatandaşlar tarafından ölü caretta caretta kaplumbağa bulundu.

İçmeler Sahili'ne ölü caretta vurdu

Marmaris Sitiler sahilinde vatandaşlar tarafından ölü caretta caretta kaplumbağa bulundu.

MUĞLA - Nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan bin caretta carette deniz kaplumbağası Marmaris Siteler Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, uzaktan sahilde hareketsiz duran Caretta Caretta gören vatandaşlar hayvanın yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için sahile indi. Dalgaların vurduğu carette caretta deniz kaplumbağasının cansız bedeni ile karşılaşan vatandaşlar deniz kaplumbağasının balıkçılar tarafından denize bırakılan misina yutması sonucu öldüğünü tespit ettiler.

İçmeler Sahili'ne ölü caretta vurdu

Kaynak: İHA

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