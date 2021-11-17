İçmeler nerede? Düzce İçmeler köyü neresi, haritadaki yeri neresi? Depremin merkez üssü İçmeler mi oldu?

İçmeler nerede? Düzce İçmeler köyü haritadaki yeri neresi? Depremin merkez üssü İçmeler mi oldu?

DÜZCE KÖPRÜBAŞI ÖMEREFENDİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Düzce'de 17 Kasım saat 15:57 sularında Köprübaşı Ömerefendi'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İÇMELER NEREDE? HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

İçmeler, eski ismi Köprübaşı Kürtler, Düzce ilinin Gölyaka ilçesine bağlı bir köydür. Düzce iline 16 km, Gölyaka ilçesine 4 km uzaklıktadır.

İçmeler köyü haritadaki yeri:

DÜZCE'DE NEREDE DEPREM OLDU?

Düzce'de saat 15.40'ta şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.0, Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak duyurdu. Sarsıntı, İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Düzce Valisi Cevdet Atay, depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbarın kendilerine ulaşmadığını söyledi. Düzce'de saat 15.57'de 4.3'lük bir deprem daha meydana geldi.

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