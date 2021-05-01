AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den Marmaris'te yapılan halk plajına ilişkin açıklama Açıklaması
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AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den Marmaris'te yapılan halk plajına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den Marmaris'te yapılan halk plajına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris ilçesi İçmeler sahil yolu üzerinde yapımı devam eden halk plajı hakkında sosyal medyada çıkan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris ilçesi İçmeler sahil yolu üzerinde yapımı devam eden halk plajı hakkında sosyal medyada çıkan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletmenin yapımı ve tüm finansmanının Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü İştiraki olan Turaş A.Ş tarafından karşılandığını belirtti.

Vatandaşların girişe hiçbir ücret ödemeyeceğini aktaran Mete, "Bu alan daha önce de aynı maksatla özel sektör tarafından işletiliyordu. Oysa şimdi tamamen halkın kullanımına açılıyor. İşletmesi de bakanlık iştiraki bir firma tarafından yapılacak. Yeme içme mekanları da bakanlıkça belirlenen halka uygun fiyatlarla beş yıldızlı hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Mete, proje kapsamında yaklaşık 4 bin bitki ve ağaç dikilerek alanın güzel bir yeşil örtüye kavuşacağını bildirdi.

Engelli vatandaşlarımıza özel plaj

Yürüme yolunda yapılacak modüler yapılar içinde restoran, büfe ve dinlenme alanları gibi pek çok imkanında yer alacağını vurgulayan Mete, şöyle konuştu:

"Bu yapılar tamamen doğaya uyumlu taş ve ahşap kaplamalarla uyumlu bir görsel sunacaktır. Peyzaj olarak ise helikopter pisti ve mendireğimiz deck kaplamayla kaplanarak 350 metre plaj hattı ise ahşap yürüme yolları şemsiye, şezlong, sehpa, can kurtaran kuleleri, kabana, hamak, kamelya gibi ürünlerle donatılacaktır. Engelli vatandaşlarımız için denize engelli iniş rampasına kadar her detayın düşünüldüğü proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimine uygun malzemelerle tamamlanacaktır."

AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den Marmaris'te yapılan halk plajına ilişkin açıklama Açıklaması
AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den Marmaris'te yapılan halk plajına ilişkin açıklama Açıklaması
AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den Marmaris'te yapılan halk plajına ilişkin açıklama Açıklaması
AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den Marmaris'te yapılan halk plajına ilişkin açıklama Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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