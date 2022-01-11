MARMARİS, MUĞLA (İHA) - İçmeler'de heyelan yolu kapattı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış etkisi ile heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekipler yolu açmak için hemen alışmalara başladı.

Geçtiğimiz yıllarda demir ağ giydirilen Marmaris- İçmeler yolu üzerindeki bölgede aşırı yağışlarla birlikte kayan toprak önce demiş ağları patlattı. Ardından heyelan oluştu. Heyelan sonrası yolun bir bölümü trafiğe kapandı.

Emniyet birimleri yolda güvenlik önlemleri alırken Marmaris Belediyesi ekipleri iş makinaları ile müdahalelerine başladılar. Sağanak yağışın devam ettiği bölgede toprakları temizleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler tarafından çalışalar tamamlanıncaya kadar yolda ulaşımın kontrollü olarak sağlanacağı belirtildi.