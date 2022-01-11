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İçmeler'de heyelan yolu kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçmeler'de heyelan yolu kapattı Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış etkisi ile heyelan meydana geldi.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - İçmeler'de heyelan yolu kapattı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış etkisi ile heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekipler yolu açmak için hemen alışmalara başladı.

Geçtiğimiz yıllarda demir ağ giydirilen Marmaris- İçmeler yolu üzerindeki bölgede aşırı yağışlarla birlikte kayan toprak önce demiş ağları patlattı. Ardından heyelan oluştu. Heyelan sonrası yolun bir bölümü trafiğe kapandı.

Emniyet birimleri yolda güvenlik önlemleri alırken Marmaris Belediyesi ekipleri iş makinaları ile müdahalelerine başladılar. Sağanak yağışın devam ettiği bölgede toprakları temizleme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler tarafından çalışalar tamamlanıncaya kadar yolda ulaşımın kontrollü olarak sağlanacağı belirtildi.

İçmeler'de heyelan yolu kapattı

İçmeler'de heyelan yolu kapattı

İçmeler'de heyelan yolu kapattı

İçmeler'de heyelan yolu kapattı

İçmeler'de heyelan yolu kapattı

İçmeler'de heyelan yolu kapattı

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Son Dakika Haberleri

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