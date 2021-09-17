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İçmeler Atatürk Bilim Parkı, bir ilke ev sahipliği yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İçmeler Atatürk Bilim Parkı, bir ilke ev sahipliği yaptı

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, Muğla'da bir ilke ev sahipliği yaptı.

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, Muğla'da bir ilke ev sahipliği yaptı. Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen, Sihirbaz Fizikçiler Grubu (SİFİGU) tarafından desteklenen etkinlikle "17 Eylül Uluslararası Mikroorganizma Günü" kutlandı.

17 Eylül bilim için önemli bir tarih. 17 Eylül 1683'te Anton van Leeuwenhoek mikroskobik gözlemlerini İngiltere Kraliyet Bilim Akademisi'ne bir mektupla göndermiştir. 17 Eylül mikroorganizmaların keşfinin başlangıç tarihi kabul ediliyor. 2017 yılından bu yana bu tarih "Uluslararası Mikroorganizma Günü" olarak kutlanmakta. Mikroorganizmaları tanıtmak ve farkındalık oluşturmak için, dünyada ilk olarak Portekizli bilim insanları tarafından kutlanan gün Muğla'da ilk kez Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda kutlandı. Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen, Sihirbaz Fizikçiler Grubu (SİFİGU) tarafından desteklenen etkinlikte, öğrencilere mikroorganizmalar hakkında bilgi verildi. Uygulamalı olarak yararlı ve zararlı mikroorganizmaların morfolojik özellikleri anlatıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren parkın Fen Bilgisi Öğretmeni Simay Eruysal, "Hafta sonları çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Bugün 17 Eylül Uluslararası Mikroorganizma Günü. Bu etkinlik yurtdışında her yıl yapılıyor. Biz de bir mikroorganizma sergisi oluşturduk. Bakteri ve küf yetiştirdik. Öğrencilerimizin daha iyi gözlem yapabilmesi için maya deneyimizi yaptık. Öğrencilerin mikroskopla, mikroorganizmaların morfolojik özelliklerini görmelerini sağladık." dedi.

Mikroorganizmaların hayatımızda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Şahin ise, "17 Eylül, 2017 yılından bu yana Uluslararası Mikroorganizma Günü olarak kutlanmakta. 17 Eylül 1683'te Anton van Leeuwenhoek mikroskobik gözlemlerini İngiltere Kraliyet Bilim Akademisi'ne bir mektupla göndermiştir. Bu tarih mikroorganizmaların keşfinin başlangıç tarihi kabul edildiğinden dolayı 2017 yılından beri Uluslararası Mikroorganizma Günü olarak kutlanmaktadır. Dünyada ilk olarak, Portekizli bilim insanları mikroorganizmalar hakkında farkındalık oluşturmak için kutlanmıştır." dedi. - MUĞLA

İçmeler Atatürk Bilim Parkı, bir ilke ev sahipliği yaptı

İçmeler Atatürk Bilim Parkı, bir ilke ev sahipliği yaptı

İçmeler Atatürk Bilim Parkı, bir ilke ev sahipliği yaptı

İçmeler Atatürk Bilim Parkı, bir ilke ev sahipliği yaptı

İçmeler Atatürk Bilim Parkı, bir ilke ev sahipliği yaptı

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