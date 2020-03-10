İçme ve kullanma sularına koruma
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İçme ve kullanma sularına koruma

İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasına yönelik mevzuatta düzenlemeye gidildi.

10.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:54
İçme ve kullanma sularına koruma

İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasına yönelik mevzuatta düzenlemeye gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer üstü ve yer altı suyu kaynaklarının korunması amacıyla; her bir içme-kullanma suyu havzasının özellikleri dikkate alınarak bilimsel bir çalışma ile içme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanacak.

İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar yönetmelik hükümleri doğrultusunda tedbirler alınacak. Ancak yönetmelikte düzenlenen faaliyetler dışında farklı bir talebin iletilmesi durumunda bakanlıkça görüş oluşturulacak, ihtiyaç duyulması halinde talep sahibi gerçek ve tüzel kişilerce bilimsel ve teknik rapor hazırlanacak veya hazırlattırılacak, bakanlığa iletilecek.

İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer üstü ve yer altı suyu kaynaklarına başka bir su kaynağından aktarma yapılması durumunda, su alınan ve aktarılan havzalar için münferit veya müşterek içme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanacak. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar başka bir su kaynağından aktarma yapılması durumunda su alınan havza için uygulanacak hükümler bakanlıkça belirlenecek.

İçme-kullanma suyu temin edilen ve edilmesi planlanan yer üstü ve yer altı suyu kaynakları için içme-kullanma suyu havzası koruma planı bakanlıkça veya bakanlığın uygun görüşü ve koordinasyonunda hazırlanacak.

Büyükşehir belediyelerine içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer üstü suyu kaynakları için koruma planları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlüklerince hazırlanıp ya da hazırlattırılıp bakanlığa sunulacak.

Büyükşehir belediyeleri haricindeki yerleşimlere içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan yer üstü suyu kaynakları için koruma planları bakanlıkça hazırlanacak veya hazırlattırılacak.

Aynı yer üstü su kaynağından içme-kullanma suyu temin eden veya etmeyi planlayan birden fazla idare olması halinde koruma planı bakanlık sorumluluğunda olacak.

Tüketiciye ulaşan suyun kalitesi ve miktarını güvence altına almak için ihtiyaç duyulması halinde, idare tarafından içme-kullanma suyu havzası koruma planını da kapsayan içme suyu güvenliği planı hazırlanacak.

Her tür ve ölçekte planın hazırlanması, güncellenmesi ve uygulanmasında varsa içme-kullanma suyu havza koruma planları dikkate alınacak.

İçme-kullanma suyu havzalarında bulunan devlet, belediye ve kamuya ait arazilerde de içme-kullanma suyu havzası koruma planı hükümleri uygulanacak.

İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde su ürünleri yetiştiriciliği tesislerine izin verilmeyecek. Ancak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ekonomik bölge oluşturulan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde, su ürünleri avcılığına ve maksimum su seviyesindeki göl alanı 75 bin hektardan büyük baraj göllerinde asgari su kotundaki göl alanının binde birine kadar alanda su ürünleri yetiştiriciliğine uygulama esasları çerçevesinde bakanlıkça izin verilebilecek. İçme-kullanma suyu alma yapısına 1000 metreden daha yakın olan alanlarda ve bu yapıların bulunduğu koylarda su ürünleri yetiştiriciliği yapılamayacak.

İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin üzerinde yeni yol, köprü, viyadük ve benzeri yapılara izin verilmeyecek.

Kaynak: AA

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