İçme suyu sorunu çözülüyor
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İçme suyu sorunu çözülüyor

11.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:14
İçme suyu sorunu çözülüyor

Iğdır'da yıllardır yaşanan içme suyu sorunu kalıcı çözüme kavuşuyor.

Iğdır'da yıllardır yaşanan içme suyu sorunu kalıcı çözüme kavuşuyor.

İlbank ile Iğdır Belediyesi koordinasyonunda yürütülmekte olan ve şehrin tamamının içme suyu sorununun çözüme kavuşturulacağı "İçme Suyu Şebeke Hattı" inşaatı için ilk kazma vuruldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Şehrimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" denildi - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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