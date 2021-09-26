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İçme suyu sıkıntısına portatif depo çözümü

Habermetre - Haberler | Toplum
İçme suyu sıkıntısına portatif depo çözümü

İçme suyu sıkıntısına portatif depo çözümüAntalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında içme suyu sıkıntısı yaşayan kırsal mahallelerde sorunun hızlı çözümü için portatif depo uygulaması başlattı.

MANAVGAT, ANTALYA (Habermetre) - İçme suyu sıkıntısına portatif depo çözümü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında içme suyu sıkıntısı yaşayan kırsal mahallelerde sorunun hızlı çözümü için portatif depo uygulaması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri Manavgat İlçesi'ne bağlı Taşağıl Mahallesi Özvadi Mevkii'nde bulunan 18 hanenin özellikle yaz aylarında yaşadığı sorunu prefabrik betonarme depo kurulumu ile çözdü. Daha önce su deposu bulunmayan ve doğrudan şebekeden beslenen bölgeye yaz mevsiminde artan nüfusla birlikte yeteri kadar su ulaşmıyordu. ASAT ekipleri, bölgeye portatif depo yerleştirdi ve gerekli bağlantıları tamamladı. Özvadi'deki vatandaşların uzun zamandır yaşadığı içme suyu sorunu ortadan kalktı.

SU HASRETİ SONA ERECEK

Finike İlçesi'nde de Boldağ Mahallesi'nin yarım asırdan fazla devam eden su hasretini sona erdirmek için de prefabrik betonarme içme suyu deposu kullanıldı. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri temin edilen portatif depoyu bölgeye nakletti. Gerekli bağlantıların yapılmasının ardından depo kullanıma sunulacak.

Uygun olan yerlerde kullanılmaya başlayan yeni portatif depolar ile içme suyu ihtiyacı hızlı ve pratik şekilde gideriliyor. Nakil ve inşaat giderleri ile imalat süreleri de hesaba katıldığında prefabrik betonarme depoların kullanımı büyük yarar sağlıyor.

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