İçme suyu şebekesindeki arızayı gidermek için gittikleri dağda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
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İçme suyu şebekesindeki arızayı gidermek için gittikleri dağda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
İçme suyu şebekesindeki arızayı gidermek için gittikleri dağda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde köyün içme suyu şebekesinde yaşanan arızayı gidermek için gittikleri dağda olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan köylüler, ekiplerce yürütülen 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde köyün içme suyu şebekesinde yaşanan arızayı gidermek için gittikleri dağda olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan köylüler, ekiplerce yürütülen 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

İlçeye bağlı Gedikpınar köyünde yaşayan 8 kişi, köyde su kesintisine neden olan arızayı gidermek amacıyla 10 kilometre mesafedeki içme suyu şebekesinin bulunduğu bölgeye gitti.

Bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarından dolayı köye dönemeyen vatandaşların yardımına giden traktörün kara saplanması sonucu 6 kişi de aynı mevkide mahsur kaldı.

Vatandaşların durumu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu vatandaşları kurtardı.

Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar, AFAD'ın 8x8 amfibik arama kurtarma aracına alınarak köye getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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