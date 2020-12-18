İçme suyu projesinin ilk etabı tamamlandı
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İçme suyu projesinin ilk etabı tamamlandı

18.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:32
İçme suyu projesinin ilk etabı tamamlandı

Düzce'nin alt yapısından kaynaklı içme suyu sorununu köklü çözüme kavuşturacak olan 'İçme Suyu Projesi' çalışmaları kapsamında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İller Bankası yetkilileri ve projeyi yürütecek mühendislik firmasıyla toplantı gerçekleştirdi.

Düzce'nin alt yapısından kaynaklı içme suyu sorununu köklü çözüme kavuşturacak olan 'İçme Suyu Projesi' çalışmaları kapsamında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İller Bankası yetkilileri ve projeyi yürütecek mühendislik firmasıyla toplantı gerçekleştirdi.

Kültür Merkezi binasında gerçekleşen toplantıya, İller Bankası yetkilileri, projeyi yapacak olan firmasının yetkilileri katıldı.

Düzce'de içme suyu hat şebekelerinin yenilenmesi için yapılması gerenleri planlayarak gerekli adımları atan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İller Bankasının desteği ile hazırlanan ve iki etaptan oluşan içme suyu proje çalışmasının 1. etabının tamamlandığını açıkladı.

"50 yıl planlayarak hayata geçiriyor"

30 yılı aşkın süredir alt yapıya yatırım yapılmadığından, içme suyu hat borularının kullanım ömrünü tamamlayarak sürekli arızalara sebebiyet vermesi dolayısıyla su kesintilerinin yaşandığına dikkat çeken Başkan Özlü, "Birçok belediyeler ve belediye başkanları alt yapıya yatırım yapmak istemez. Biz böyle bir zamanda alt yapıya girerek cesaretimizi gösterdik ve bu cesaretimize de aynı kararlılıkta devam edeceğiz. Düzce'nin kronikleşen su sorununa gelecek 50 yılı planlayarak tüm alt yapıyı yenileyip kökten çözüm sağlıyoruz. Tüm ilgili kurumlar ve kuruluşlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde finans noktasında kaynağımızı oluşturduk. İller Bankası ile yaptığımız görüşmeler sonucunda da isale hattının değiştirilmesinde kullanılmak üzere ödeneğimiz hazır. Kaynağın arttırılması, büyütülmesi konusunda da DSİ ile beraber çalışacağız. Toplamda 100 Milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştiriyoruz. İçme Suyu Projemizin 1. Etap çalışmaları sona erdi. İkinci etap içinde çalışmalarımızı tamamladıktan sonra inşaat aşaması için start vereceğiz. Çalışmalarımızın sonuna geldiğimizde şehrimizin en büyük mağduriyeti olan su problemini kısa zamanda çözüme kavuşturmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Düzce'nin alt yapı ile alakalı tek bir sorunu kalmamış olacak" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

İçme suyu projesinin ilk etabı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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