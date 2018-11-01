İçme Suyu Kayıp-kaçak Çalıştayı Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 2. İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Çalıştayı ve Eğitimi" Gaziantep'te yapılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştay Gaziantep'te bir otelde gerçekleştirilen toplantıyla başladı. Çalıştayda içme suyundaki kayıp-kaçak oranlarına ilişkin değerlendirmeler ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Kayıp ve kaçak ile ilgili izlenecek stratejinin de belirlenmesi beklenen çalıştayda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, toplantıların önemine dikkat çekti. Çalıştayın ikinci kez yapıldığını aktaran Dikmen, "Özellikle Türkiye Belediyeler Birliği'nin desteği ve katkılarıyla yine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Gaziantep ilinin ev sahipliğinde düzenlenen 2. İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Çalıştayı ve Eğitiminin başarılı bir şekilde geçmesini diliyorum. Bu çalıştayın katılımcılarının da program süresince alanında son derece etkin olan uzman hocalardan maksimum düzeyde faydalanacaklarını ümit ediyorum" dedi. - GAZİANTEP