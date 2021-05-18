İçme suyu ile halı ve araç yıkayana 1000, bahçe sulayana 2 bin 500 TL ceza
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İçme suyu ile halı ve araç yıkayana 1000, bahçe sulayana 2 bin 500 TL ceza

İçme suyu ile halı ve araç yıkayana 1000, bahçe sulayana 2 bin 500 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'da Suluova Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararlar doğrultusunda; şehir içme suyu kullanılarak araç yıkanması, halı ve kilim yıkanması ile bahçe sulaması(sebze ve meyve) yapılması yasaklandı.

Amasya'da Suluova Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararlar doğrultusunda; şehir içme suyu kullanılarak araç yıkanması, halı ve kilim yıkanması ile bahçe sulaması(sebze ve meyve) yapılması yasaklandı.

Suluova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan debilerde ileri günlerde yaşanacak olası su sorunlarına karşı Suluova Belediyesi Meclis Üyeleri harekete geçti. Meclis gündemine alınan kararlar ile halı ve araç yıkayana 1000 TL, bahçe sulaması yaptığı tespit edilen kişilere ise 2 bin 500 TL cezai işlem uygulanması kararları alındı.

Amasya'nın ve Suluova'nın kuraklık riski en yüksek şehirlerarasında yer aldığına dikkat çeken Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Yağışların beklenen seviyede olmaması ve çok yüksek riskli bölgeler arasında yer alıyor olmamız ile birlikte konuyu belediyemiz meclis gündemine alarak meclis üyelerimizin de ortak kararı ile halı ve araç yıkama ve bahçe sulaması yapılması ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Yaz döneminde su sorunu yaşamamak ve içme suyu potansiyelimizi daha tasarruflu kullanmak için bu kararlarımızı aldık. Su varsa, Hayat var. Hemşehrilerimden alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarını rica ediyorum" dedi.

Alınan tedbirlerin takibi ise belediye su işleri müdürlüğü ve zabıta ekiplerince yapılacak olup uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nca cezai işlem uygulanacak. - AMASYA

İçme suyu ile halı ve araç yıkayana 1000, bahçe sulayana 2 bin 500 TL ceza
İçme suyu ile halı ve araç yıkayana 1000, bahçe sulayana 2 bin 500 TL ceza
İçme suyu ile halı ve araç yıkayana 1000, bahçe sulayana 2 bin 500 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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