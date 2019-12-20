İçme suyu için köyde GES Kuruldu

20.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:28

Elazığ'ın Baskil ilçesinin Kuşsarayı köyünde içme suyu için Güneş Enerji Santrali (GES) kuruldu.

Kuşsarayı köyü muhtarı Mesut Atabey, elektrik giderini düşürmek için İl Özel İdarenin desteğiyle bu projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Bu sayede içme suyu maliyetinin önemli oranda düşeceğini dile getiren Atabey, projenin planlanmasında ve hayata geçirilmesinde katkısı olan başta Kaymakam Oğuz Cem Murat olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA