İçme suyu deposuna MASKİ dokunuşu

Mahalle Muhtarı Hüseyin Araz, yapılan çalışmadan dolayı Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu depolarının bakım onarımını yaparak vatandaşlara temin edilen suyun kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanılığı bünyesinde Kula ilçesine bağlı Esenyazı mahallesinin Asar bağlısında bulunan içme suyu deposunun bakım onarım çalışması tamamlandı. Deponun fayans döşemeleri ve yalıtım sisteminin yapılmasıyla kayıp kaçakların önüne geçildi. Depoda boya badana işlemleri de yapılarak manevra odası yenilendi.

Depo daha sağlıklı hale geldi

Esenyazı mahalle muhtarı Hüseyin Araz, geçtiğimiz yıllarda Esenyazı mahallesinin de içme suyu deposunda bakım onarım çalışması gerçekleştirildiğini belirterek, "Asar bağlımızda bulunan içme suyu depomuz da yapılan çalışmaların ardından daha sağlıklı hale geldi. Fayansları döşendi, boya badanası yapıldı, kapı ve pencereleri değiştirildi. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Şahsım ve mahalle halkım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e selamlarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

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