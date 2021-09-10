İçme suyu depoları temizleniyor, mahalleler daha sağlıklı suya kavuşuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçme suyu depoları temizleniyor, mahalleler daha sağlıklı suya kavuşuyor

Bültenler - Haberler | Güncel
İçme suyu depoları temizleniyor, mahalleler daha sağlıklı suya kavuşuyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesindeki içme suyu deposunda bakım onarım ve temizlik çalışması yaptı.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların musluklarına ulaşan suyun kalitesini garanti altına almak ve bu kaliteyi daha da yukarılara taşımak amacıyla Manisa'nın 17 ilçesindeki içme suyu depolarında bakım onarım ve temizlik çalışması yaparak daha sağlıklı hale getiriyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesinde bulunan içme suyu deposu temizlendi. Titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde daha güvenli içme suyu temin edildi.

"Önemli bir çalışma"

Derbent Mahalle Muhtarı Ruhi Başkurt, "Su ihtiyaç duyduğumuz en önemli kaynak. Mahallemize ulaşan suyun daha sağlıklı olmasını her zaman isteriz. MASKİ de bu doğrultuda içme suyu depomuzda bakım onarım ve temizlik çalışması yaptı. Suyumuz daha sağlıklı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya
Spor Ünal Karaman Diego Çağdaş Atan
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Recep Tayyip Erdoğan Güzel Sözler Ferhan Şensoy Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İçme suyu depoları temizleniyor, mahalleler daha sağlıklı suya kavuşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:07:17. #1.12#