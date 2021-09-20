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İçme suyu borusu patladı, sokaklar su altında kaldı

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İçme suyu borusu patladı, sokaklar su altında kaldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde içme suyu borusunun patlaması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde içme suyu borusunun patlaması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bu sırada yolda açılan çukura düşen bir midibüs mahsur kaldı.

Olay, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Morlale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokaktan geçen içme suyu hattı borusu bir anda patladı. Patlama sonrasında sokakta seyir halinde olan Tayyar Kaya yönetimindeki 41 P 0888 plakalı midibüs, yolda açılan çukurun içine düştü. Patlama sebebi ile 40 metre uzunluğundaki asfalt yol ise hasar gördü. Yaşanan olay sonrasında bölgedeki cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, çukura düşen midibüs vinç yardımı ile çekildi. Sokakta güvenlik önlemi alarak yaya ve araç trafiğine kapatan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Hacı Osman, Atalar, Kirazlıyalı mahallelerinde patlama sebebi ile su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinin saat 22.00'de son bulacağı belirtildi.

(Mustafa Taşören/İHA)

İçme suyu borusu patladı, sokaklar su altında kaldı

İçme suyu borusu patladı, sokaklar su altında kaldı

İçme suyu borusu patladı, sokaklar su altında kaldı

İçme suyu borusu patladı, sokaklar su altında kaldı

İçme suyu borusu patladı, sokaklar su altında kaldı

İçme suyu borusu patladı, sokaklar su altında kaldı

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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