İçme suyu borusu patladı
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Adıyaman, Güncel

İçme suyu borusu patladı

Adıyaman'da bir mahalleden geçen ana su borusunun patlaması sonucu bir cadde de su taşkını oluştu.

14.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:27
İçme suyu borusu patladı

Adıyaman'da bir mahalleden geçen ana su borusunun patlaması sonucu bir cadde de su taşkını oluştu.

Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'nden geçen ana su borusu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı ve Gölbaşı Caddesi'nin büyük bölümü su altında kaldı.

Trafik ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Bu arada cadde üzerindeki yolda çökmeler meydana geldi.

Belediye görevlileri ve itfaiye ekipleri caddedeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

İçme suyu borusu patladı

Kaynak: AA

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