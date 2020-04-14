İçme suyu borusu patladı Adıyaman'da bir mahalleden geçen ana su borusunun patlaması sonucu bir cadde de su taşkını oluştu.

Adıyaman'da bir mahalleden geçen ana su borusunun patlaması sonucu bir cadde de su taşkını oluştu.

Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'nden geçen ana su borusu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı ve Gölbaşı Caddesi'nin büyük bölümü su altında kaldı.

Trafik ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı. Bu arada cadde üzerindeki yolda çökmeler meydana geldi.

Belediye görevlileri ve itfaiye ekipleri caddedeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA