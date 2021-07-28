İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Şehir Şebekesinde Kullanılmak Üzere Sodyum Hipoklorit (Sıvı Klor) Alımı İşi

Doğrudan Temin Tarih ve Saati: 29/07/2021-11: 00DİĞER İHALELERDoğrudan Temin Tarih ve Saati: 29/07/2021-11: 00Doğrudan Temin Tarih ve Saati: 29/07/2021-11: 00Doğrudan Temin Tarih ve Saati: 28/07/2021-11: 00Detaylı bilgiyi aşağıdaki dokümandan inceleyebilirsiniz.