İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Şehir Şebekesinde Kullanılmak Üzere Sodyum Hipoklorit (Sıvı Klor) Alımı İşi
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İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Şehir Şebekesinde Kullanılmak Üzere Sodyum Hipoklorit (Sıvı Klor) Alımı İşi

İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Şehir Şebekesinde Kullanılmak Üzere Sodyum Hipoklorit (Sıvı Klor) Alımı İşi
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Doğrudan Temin Tarih ve Saati: 29/07/2021-11: 00DİĞER İHALELERDoğrudan Temin Tarih ve Saati: 29/07/2021-11: 00Doğrudan Temin Tarih ve Saati: 29/07/2021-11: 00Doğrudan Temin Tarih ve Saati: 28/07/2021-11: 00Detaylı bilgiyi aşağıdaki dokümandan inceleyebilirsiniz.

Doğrudan Temin Tarih ve Saati: 29/07/2021-11: 00DİĞER İHALELERDoğrudan Temin Tarih ve Saati: 29/07/2021-11: 00Doğrudan Temin Tarih ve Saati: 29/07/2021-11: 00Doğrudan Temin Tarih ve Saati: 28/07/2021-11: 00Detaylı bilgiyi aşağıdaki dokümandan inceleyebilirsiniz. Detaylı bilgiyi aşağıdaki dokümandan inceleyebilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

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İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Şehir Şebekesinde Kullanılmak Üzere Sodyum Hipoklorit (Sıvı Klor) Alımı İşi - Haberler
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