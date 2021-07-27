'İçme suyu' anonsu yanlış anlaşıldı, ilçede kargaşa oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'İçme suyu' anonsu yanlış anlaşıldı, ilçede kargaşa oldu

'İçme suyu' anonsu yanlış anlaşıldı, ilçede kargaşa oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun Terme'de cami hoparlöründen yapılan, 'yaşanması muhtemel taşkın felaketlerinde şebeke sularının kullanılmaması' uyarısı yanlış anlaşıldı.

Samsun Terme'de cami hoparlöründen yapılan, 'yaşanması muhtemel taşkın felaketlerinde şebeke sularının kullanılmaması' uyarısı yanlış anlaşıldı. İçme suyunda problem olmadığı halde yapılan uyarılar yanlış anlaşılınca tekrar cami hoparlöründen düzeltme anonsu yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nde etkili sağanak ve sel uyarısı yapıldı. Samsun'un Terme ilçesinde ise merkezi sistem aracılığıyla ilçedeki tüm camilerin hoparlöründen, muhtemel sel felaketi durumunda keson kuyulardan ve kaynak sularından şebekeye verilen suyun kullanılmaması yönünde uyarılar yapıldı.

Bölgede şiddetli sağanak ve taşkın olayı gerçekleşmediği halde vatandaşlar uyarıları dikkate alarak şebeke suyu kullanmamaya başladı. Taşkın durumunda yapılması gereken uyarılar kargaşaya neden oldu.

Terme İlçe Müftülüğü vatandaşları şüphede bırakan açıklama sonrası Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (SASKİ) durumu aktardı. Kargaşaya neden olan uyarı düzeltilerek, içme suyunda problem olmadığı belirtilerek tekrar cami hoparlöründen anons edildi.

SASKİ tarafından yapılan uyarıda, "Terme ilçemizdeki cami hoparlörlerinde yapılan 'Yaşanması muhtemel taşkın felaketlerinde, taşkın sırasında ve sonrası dönemde taşkın sahasında kalan keson kuyulardan ve kaynak sularından şebekeye verilen suyun kullanılmaması rica olunur' anonsu, yaşanması muhtemel sel ve afet esnasında yapılması gerekirken, şehrimizde herhangi bir sel ve afet riski olmadığı halde şuanda yapılmış ve vatandaşlarımızın yanlış anlamalarına neden olmuştur. Bu durumu fark eden müftülük, içme suyunda problem olmadığını ikinci bir anonsla vatandaşlarımıza duyurmuştur.

İçme suyu arıtma tesislerimizden ve şebekenin değişik noktalarından alınan numuneler üzerinde kalite kontrolleri düzenli olarak yapılmakta olup, su kalitesiyle ilgili değerli vatandaşlarımızın endişe edeceği herhangi bir sorun kesinlikle bulunmamaktadır.

Değerli halkımıza saygıyla duyurulur" denildi. - SAMSUN

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Derya Uluğ Hande Yener Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Balotelli Mesut Özil Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'İçme suyu' anonsu yanlış anlaşıldı, ilçede kargaşa oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 22:03:52. #1.14#

title