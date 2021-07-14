İçme Suyu Ana İsale Hattında Meydana Gelen Arıza Giderildi

14-07-2021 18: 58: 23 38Nevşehir il merkezinde su kaynaklarından şehir merkezine gelen ana ishale hattında meydana gelen arıza Nevşehir Belediyesi ekiplerince giderildi.

14-07-2021 18: 58: 23 38

Nevşehir il merkezinde su kaynaklarından şehir merkezine gelen ana ishale hattında meydana gelen arıza Nevşehir Belediyesi ekiplerince giderildi. Arızanın giderilmesinin ardından içme suyu depolarına yeniden su verilmeye başlandı.

Nevşehir'in çeşitli bölgelerinde bulunan su kaynaklarından il merkezindeki su depolarına gelen 600'lük içme suyu ana isale hattının iki ayrı noktasında öğle saatlerinde arıza meydana geldi.

Söz konusu arızaların meydana geldiği noktaları Nevşehir Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kısa sürede tespit ederek arızanın giderilmesi için çalışmalarına başladı.

Arızayı gideren belediye ekipleri, yeniden içme suyu depolarına su verilmesini sağladı. Belediye yetkilileri suyun şebekeye verilmeye başlamasına karşın hem mahallelerdeki içme suyu hatlarının hem de boşalan hidroforların dolasının zaman alacağını belirterek bazı mahallerde yer yer basınç düşüklüğü ve su temininde sorun yaşanabileceğini aktardı.

Kaynak: Habermetre