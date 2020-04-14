İçme sütü üretimi yüzde 9,3 arttı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 9,3 artarak 130 bin 525 ton olarak gerçekleşti.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 9,3 artarak 130 bin 525 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Şubat ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Şubat ayında 792 bin 223 ton inek sütü toplandı. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 5,5 arttı, Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 arttı.

Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 9,3 artarak 130 bin 525 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 9 artarak 276 bin 793 ton olarak gerçekleşti.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 4,2 artarak 87 bin 213 ton, Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 179 bin 202 ton olarak gerçekleşti.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kaymak üretimi yüzde 8,8, inek peyniri üretimi yüzde 8,2, ayran üretimi yüzde 8, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 5,7, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 4,5, tereyağı üretimi yüzde 3,1 artarken, yağsız süt tozu yüzde 9,8 ve azaldı.

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ayran üretimi yüzde 10,9, tereyağı üretimi yüzde 4,5, inek peyniri yüzde 4,1, kaymak üretimi yüzde 1,3, tam yağlı süt tozu yüzde 1,3, artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 7,4 ve yağsız süt tozu yüzde 11 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA