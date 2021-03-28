İçme suları için gittikleri arazide mahsur kalan köylüleri AFAD kurtardı
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İçme suları için gittikleri arazide mahsur kalan köylüleri AFAD kurtardı

İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Haberler | Güncel

İçme suları için gittikleri arazide mahsur kalan köylüleri AFAD kurtardı Bitlis Güroymak ilçesine bağlı Gedikpınar köylüleri içme sularının kesinti nedeni bulmak için gittikleri arazide kar ve soğuktan dolayı mahsur kalınca Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kurtarıldılar.

İçme suları için gittikleri arazide mahsur kalan köylüleri AFAD kurtardı

BİTLİS - Bitlis Güroymak ilçesine bağlı Gedikpınar köylüleri içme sularının kesinti nedeni bulmak için gittikleri arazide kar ve soğuktan dolayı mahsur kalınca Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kurtarıldılar.

Yaklaşık üç gündür köye su gitmeyince köyden bir grup vatandaş kesintinin nedenini bulmak için suyun kaynağına gitti.

Köyden yaklaşık 10 kilometre uzakta bulunan mevkide kar ve soğuktan dolayı mahsur kalan köylülerin imdadına AFAD yetişti.

Arazide mahsur kalan 8 köylüyü almak için traktörle olay yerine giden 6 kişide traktörün kara saplanmasından dolayı mahsur kaldı.

Olayı jandarma ve AFAD'a bildiren köylüler yaklaşık 4 saatlik yoğun çalışmanın ardından kurtarıldı. Kurtarılan köylülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İçme suları için gittikleri arazide mahsur kalan köylüleri AFAD kurtardı
İçme suları için gittikleri arazide mahsur kalan köylüleri AFAD kurtardı
İçme suları için gittikleri arazide mahsur kalan köylüleri AFAD kurtardı
İçme suları için gittikleri arazide mahsur kalan köylüleri AFAD kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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