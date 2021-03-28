İçme suları için gittikleri arazide mahsur kalan köylüleri AFAD kurtardı

İçme suları için gittikleri arazide mahsur kalan köylüleri AFAD kurtardı Bitlis Güroymak ilçesine bağlı Gedikpınar köylüleri içme sularının kesinti nedeni bulmak için gittikleri arazide kar ve soğuktan dolayı mahsur kalınca Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kurtarıldılar.