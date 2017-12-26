İçme İlkokulu'na Yeni Birimler Açıldı

Elazığ'da İçme İlkokulu'nda, ana sınıfı, bilişim sınıfı ve etkinlik odası açıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı İçme İlkokulu'nda hazırlanan ana sınıfı, bilişim sınıfı ve etkinlik odasının açılışının Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.



Turkcell tarafından donatılan bilişim sınıfının 16 diz üstü bilgisayar ve sınıf malzemeleri ile öğrencilerin hizmetine sunulduğu ifade edilen açıklamada, Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nükhet Küçükel tarafından dizayn edilen ana sınıfı ve Goncalar Solmasın Derneği tarafından hazırlanan oyun ve etkinlik odası ile birlikte okuldaki önemli eksiklerin tamamlanmış olduğu kaydedildi.



Açılışın ardından Gürtürk'ün öğrenciler ile bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdiği ve "Elazığ her yerde okuyor" kampanyası kapsamında kitap dağıttığı ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürtürk, açılan yeni sınıflar ve etkinlik odalarının öğrencilerin daha iyi bir eğitim görmesi açısından büyük faydalar sağlayacağını belirterek hayırlı olmasını diledi.