İçköy Mahallesi ikinci kez karantinaya alındı İçköy Mahallesi ikinci kez karantinaya alındı Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi, bu akşam saat 20.00'den itibaren koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ikinci kez karantinaya alındı.

İçköy Mahallesi ikinci kez karantinaya alındı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesi, bu akşam saat 20.00'den itibaren koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ikinci kez karantinaya alındı.

İçköy Mahallesi'nde birden fazla koronavirüs (Covid-19) vakası çıkması nedeniyle mahallenin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantinaya alındığı açıklandı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "İçköy Mahallesi'nde korona virüs birden fazla pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla İçköy Mahallesi'nde 17 Ağustos 2020 tarihi saat 20.00'den itibaren 31 Ağustos 2020 tarihi saat 20.00'e kadar 14 gün süreyle giriş-çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verildi. Tedbirlere uymayanlarla alakalı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 25. maddesi kapsamında gerekli adli işlemin başlatılmasına karar verildi" denildi.

İçköy Mahallesi geçtiğimiz Nisan ayında da 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı.

Kaynak: İHA