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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

İçkili mekanlar mercek altında

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında içkili lokantalar denetlendi, herhangi bir eksikliğe rastlanmadı.

20.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:25
İçkili mekanlar mercek altında

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında içkili lokantalar denetlendi, herhangi bir eksikliğe rastlanmadı.

Edinilen bilgiye göre; İçişleri Bakanlığının son genelgesi çerçevesinde Muratlı'daki içkili lokantalar kontrol edildi. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Muratlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Birimi ekiplerinin denetimlerinde, genelgeye aykırı bir unsura rastlanmadı.

İçkili mekanlarda masa sayısının azaltıldığı, genelge kapsamında masalar arası mesafelerin de artırıldığı gözlemlendi. Muratlı'daki 10 içkili lokantada yapılan denetimler tutanak altına alındı.

Öte yandan, denetimlerin aralıksız süreceğine vurgu yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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