İçki zamları | Sosyal fayda için mi? Yaşam tarzına müdahale mi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçki zamları | Sosyal fayda için mi? Yaşam tarzına müdahale mi?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye'de Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 47,4 artırılması ile içki fiyatlarına yüzde 43 zam geldi.

BİNGÖL (DailyMotion.com) - Türkiye'de Özel Tüketim Vergisi'nin ( Ötv ) yüzde 47,4 artırılması ile içki fiyatlarına yüzde 43 zam geldi. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün aktardıklarına göre 2010'da bir litre rakıda 51.48 lira olan ÖTV tutarı, 3 Ocak 2022 tarihinde 481,98 liraya çıktı. Böylece son 12 yılda vergi artış oranı yüzde 836,3 oldu. Peki içki zamları sosyal fayda için mi yapılıyor? Yoksa yaşam tarzına bir müdahale mi?

Türkiye'de 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 410 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 564 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda konuştu: (2)

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title