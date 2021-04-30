İçki yasağı kalktı mı? İçki yasağı hakkında detaylar...
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İçki yasağı kalktı mı? İçki yasağı hakkında detaylar...

İçki yasağı kalktı mı? İçki yasağı hakkında detaylar...
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

İçki yasağı kalktı mı, kalkmadı mı? Tüm Türkiye bu soruya yanıt arıyor. Yetkili kurumlardan gelen farklı açıklamalar kafaları karıştırdı. Sosyal medyada gündeme gelen alkol satışı yasağı ile ilgili son gelişmeler merak konusu oldu. Peki, içki yasağı kalktı mı? İçki yasağı devam ediyor mu?

İçki yasağı Türkiye'nin gündeminde şuan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağını açıklamasının ardından en çok merak edilen şeylerden biri de sokağa çıkma yasağında alkol satışı konusu oldu. Bilindiği gibi hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarında alkol satışına izin verilmiyordu. Peki, Tam kapanmada alkol satışı yasak mı? Tam kapanma içki yasağı ne zaman başlıyor?

İÇKİ YASAĞI KALKTI MI?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi. Aybaş'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı 'alkol' ifadesi kullanmadan 'alkol satış yasağı'na işaret etti.

Bakanlığın açıklamasından sonra açıklama yapan Özgür Aybaş tekel bayilerinin kapatmaya zorlandığını aktararak, "Hatta kapattırıyorlar. Zincir marketlerde alkol satışı serbest, küçük esnaf tekel bayilerine baskı var. TESK Başkanı Bendevi Palandöken dün açıklama yaptı 'Satış yapacağız' diye. Binlerce esnafın başkanı o konuşmaya istinaden yasak yoktur" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklamadan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. 'Alkol' ifadesinin yer alamadığı açıklamada, "Kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarımız, resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği Tam Kapanma Döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

ALKOL SATIŞI YASAĞI KALKTI MI?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter'dan "Alkol satışı yasağı kalkmıştır herkese hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

Ancak son durum ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü

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