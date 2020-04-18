İçki masasındaki tartışma cinayetle bitti: 1 ölü, 2 yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İçki masasındaki tartışma cinayetle bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Tavşanlı, Güncel

İçki masasındaki tartışma cinayetle bitti: 1 ölü, 2 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, bir apartman dairesinde alkol alan 9 kişi arasında çıkan tartışmada, pompalı tüfek ile ateş eden U.K., İbrahim Övez'i öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

18.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:04
İçki masasındaki tartışma cinayetle bitti: 1 ölü, 2 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, bir apartman dairesinde alkol alan 9 kişi arasında çıkan tartışmada, pompalı tüfek ile ateş eden U.K., İbrahim Övez'i öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi Serhat Sokak'taki bir apartmanın, ikinci katında meydana geldi. Alkol almak için bir araya gelen R.K., F.K., R.Ş., E.E.M.A ve İ.Ö.'ye daha sonradan U.K., R.D., S.Y. ve G.K. katıldı.  Masada oturarak alkol alan 9 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine U.K. aracından aldığı pompalı tüfek ile tartıştığı kişilere ateş etti. Bu sırada araya girmek isteyen İbrahim Övez vurularak hayatını kaybetti. Olayda R.K. ve F.K. de yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheli U.K. ise gözaltına alındı.

Polisin soruşturması sürerken, 9 kişiye 'sosyal mesafe kuralına' uymadıkları gerekçesiyle 3'er bin 150'şer lira para cezası kesildi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haberler
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
İçişleri'nden yeni genelge! 31 ile giriş-çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! 31 ile giriş-çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla...
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi
Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket
Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket
Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi
Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muhammet Emin Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Ebru Polat Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Shane Larkin Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla İlaç Nisan Lenfoma Antalya
Şu an buradasınız: İçki masasındaki tartışma cinayetle bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 20:00:34. #1.15#
title