İçki imalathanesine çevrilen eve baskın
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İçki imalathanesine çevrilen eve baskın

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, evini içki imalathanesine çeviren H.Ö. polisin operasyonu ile yakalanırken, 120 kilo şarap, 40 kilo viski ve 60 kilo saf alkol ele geçirildi.

İçki imalathanesine çevrilen eve baskın
22.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:42

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, evini içki imalathanesine çeviren H.Ö. polisin operasyonu ile yakalanırken, 120 kilo şarap, 40 kilo viski ve 60 kilo saf alkol ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Başiskele ilçesinde H.Ö.'nün evinde sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Evde bulunan 120 kilo şarap, 40 kilo viski, 60 kilo saf alkol, içki yapımında kullanılan damıtma kazanları ve kaynatma kazanları ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilirken, H.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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