İçki imalathanesi gibi ev

24.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:44

Balıkesir'de içki imalathanesi gibi eve düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte içki ve malzemesi ele geçirildi.



Erdek'te polisin iki eve düzenlediği baskında yüzlerce litre sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Bandırma Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, sahte ve kaçak içki imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü.



Ekipler yaptıkları çalışmalarda Erdek Yukarıyapıcı ve Tatlısu Mahallelerinde R.A. ve A.Z.T.'ye ait ev ve eklentilerinde sahte içki imalatı yapıldığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenledi.



Baskında R.A. ve A.Z.T. gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 230 litre şarap (5 bidon halinde), 41.8 litre rakı (48 şişe), 22.08 litre viski (25 şişe), 19.25 litre şarap (18 şişe), 7 litre saf alkol, 4 şişe anason aroması, 1 adet damıtım düzeneği, 1 adet sanayi tipi ocak, bira fıçısından hazırlanmış kazan, 240 litre alkol yapımında kullanılmak üzere mayalanmaya bırakılmış üzüm posası ve çok sayıda boş şişe ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA