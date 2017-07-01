İçki İçmesine Kızan Eşini Öldürdü

HATAY'ın Kırıkhan İlçesi'nde 42 yaşındaki Murat Yanil içki yüzünden tartıştığı eşi 33 yaşındaki Songül Yanil'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.



Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan Murat Yanil dün gece evine alkollü bir şekilde gelince eşi Songül Yanil bu duruma tepki gösterdi. Yanil çifti arasında çocuklarının önünde tartışma çıktı. Genç kadın, "İçki içmeye devam edersen çocuklarımı da alıp evi terk edeceğim" diye çıkışınca tartışma alevlendi. Murat Yanil, çocuklarının gözleri önünde eşine pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.



Silahla tehdit, rehin alma, silahla adam yaralama suçlarından sabıkası olduğu belirtilen Murat Yanil gözaltına alındı. Yanil, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.



- Hatay