İçkale'deki kazı ve restorasyonda 3 burcun kapısı ortaya çıkarıldı

DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, Amida Höyük'ün batı tarafında yapılan kazılarda, İçkale'deki 3 burcun kapısı ortaya çıkarıldı.

DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, Amida Höyük'ün batı tarafında yapılan kazılarda, İçkale'deki 3 burcun kapısı ortaya çıkarıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Kalesi'ni gelecek nesillere taşımak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce geçen yıl 'Surlar'da Diriliş Başlıyor' sloganıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Ocak ayında, Sur ilçesindeki İçkale'de, 11'i iç ve 2'si dış kale burcu olmak üzere 13 burcun yer aldığı Amida Höyük'ün çevresindeki istinat duvarının restorasyonuyla 11 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi başlatıldı. İçkale'deki kazı çalışmalarında yaklaşık 2 metre toprak altında kalan Sur duvarlarının zeminine inildi. Daha önce önündeki toprak dolgudan dolayı kullanılamayan ve burçların alt katlarındaki mekanlarla bağlantı sağlayan 3 yeni burç kapısı ortaya çıkarıldı.

'SURLARI BÜTÜN İHTİŞAMIYLA ORTAYA ÇIKARILACAK'

Kazı Başkanı, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, Büyükşehir Belediyesi'nin, surlarda başlattığı restorasyon çalışmaları kapsamında desteklediği Amida Höyük ve İçkale surlarında kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Diyarbakır'ın kalbi konumunda olan ve sürekli yönetim merkezinin görev alanı Amida Höyük'te bu dönemde yapılan kazı çalışmalarında Roma Kral Yolu'nun ortaya çıkarıldığını belirten Yıldız, "Bulunduğumuz alanda yaklaşık 2,5 metrelik toprak dolgu alındı. Surların başlangıç seviyesine yani temelin bittiği, surların yükselmeye başladığı seviyeye kadar inildi. Tamamıyla ortaya çıkarıldı ve çıkarılmaya da devam ediliyor. Bu çalışmaların bitmesiyle beraber İçkale surları bütün ihtişamıyla ortaya çıkarılmış olacak, alt kattaki burçların bütün kapıları açılmış olacak. Aynı zamanda Fetih Kapısı'ndan Saray Kapı'ya kadar da surları takip eden yönden bir Kültür Yolu da açılmış olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı