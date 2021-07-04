İçişleri: Yüksekova'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri: Yüksekova'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: Yüksekova'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğinin açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğinin açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, polis insansız hava aracı ve jandarma silahlı insansız hava aracı ile operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ve bölgede jandarma komando, jandarma özel harekat ve polis özel harekat birlikleri ile operasyonlara devam edildiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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