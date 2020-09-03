İçişleri: 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı
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İçişleri: 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş, Bingöl ve Diyarbakır jandarma komutanlıklarınca 1022 kişilik personelin katılımıyla 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri: 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı
03.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:41

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş, Bingöl ve Diyarbakır jandarma komutanlıklarınca 1022 kişilik personelin katılımıyla 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş, Bingöl ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarınca 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır jandarma komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 72 operasyonel tim ve 1022 kişilik personel görev aldı.

Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8' operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 işbirlikçi yakalandı, 80 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 'Yıldırım' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarı ile devam ettiği kaydedildi.

 


Kaynak: DHA

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