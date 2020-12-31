İçişleri: Yılbaşında 208 bin 139 kolluk personeli görev yapacak

İçişleri: Yılbaşında 208 bin 139 kolluk personeli görev yapacakİÇİŞLERİ Bakanlığı, yılbaşında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere toplam 208 bin 139 kişilik personelin görevli olacağını açıkladı.

İçişleri: Yılbaşında 208 bin 139 kolluk personeli görev yapacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yılbaşında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere toplam 208 bin 139 kişilik personelin görevli olacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri denetimlerini sürdürecek. Koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra genel güvenlik, asayiş, terör, trafik, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik alınan önlemler denetlenecek. Bu kapsamda 31 Aralık saat 18.00 ile 1 Ocak saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde; 119 bin 744 emniyet, 86 bin 270 jandarma, 2 bin 125 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak. Bu personelden 14 bin 729'u trafik denetimlerinde görevli olacak. Ayrıca yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında gerekli kontroller yapılacak.

HAVADAN VE DENİZDEN DENETİM Yılbaşı tedbirleri kapsamında havadan ve denizden yürütülen denetimlere ağırlık verilecek. Kolluk birimlerince görevlendirilen toplam 113 helikopter ve dron ile havadan, 109 yüzer unsurla da denizden denetim yapılacak.BAKAN SOYLU VE YÖNETİCİLER SAHADA OLACAK Tedbirlerin yerinde incelenmesi ve takip edilmesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları ve bakanlık üst düzey yöneticileri sahada olacak. Bakan yardımcıları Mehmet Ersoy İzmir'de, Muhterem İnce İstanbul'da, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil Konya ve Aksaray'da, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Eskişehir ve Bursa'da, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir İstanbul'da, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü Şanlıurfa'da, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç Kırıkkale'de, alınan tedbirleri inceleyecek.GAMER'DEN TAKİP

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz ve GAMER Başkanı Hakan Kafkas, ülke genelinde alınan tedbirlere dair uygulamaları ve genel durumu Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) takip edecek.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN