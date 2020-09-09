İçişleri: Yarın ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek
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İçişleri: Yarın ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek

İçişleri: Yarın ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecekİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, yarın ülke genelinde 'sağlık için hepimiz için' sloganı ile kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirileceği açıklandı.

İçişleri: Yarın ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek
09.09.2020 17:22 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:26

İçişleri: Yarın ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, yarın ülke genelinde 'sağlık için hepimiz için' sloganı ile kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirileceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı Covid-19 tedbirleri kapsamında yarın yapılacak denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgede, salgının son günlerdeki yayılım seyri göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı ifade edildi. Bu kapsamda, koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için yarın tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, muhtarlar, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve özel kolluk görevlilerinin katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından 'sağlık için hepimiz için' sloganı ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirilecek.

VATANDAŞLARIN YOĞUN OLDUĞU YERLERİ KAPSAYACAKDenetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet salonları ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park ve piknik alanları, lunapark ve tematik parklar ile bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak.DENETİMİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ EN ÜST SEVİYEDE TUTULACAKDenetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları, köy-mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirleneceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik ve yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek. Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak. Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek. Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecek. Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak."

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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