İçişleri: Van'da etkisiz hale getirilen 'Agit' kod adlı terörist gri kategoriden
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İçişleri: Van'da etkisiz hale getirilen 'Agit' kod adlı terörist gri kategoriden

İçişleri: Van'da etkisiz hale getirilen 'Agit' kod adlı terörist gri kategoriden
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren-1' operasyonları kapsamında; Van-Başkale kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar' listesindeki gri kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu, 'Agit' kod adlı Gökhan Demir olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren-1' operasyonları kapsamında; Van-Başkale kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar' listesindeki gri kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu, 'Agit' kod adlı Gökhan Demir olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren-1' operasyonları kapsamında; Van-Başkale kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar' listesindeki gri kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu, 'Agit' kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi. Teröristin; 15 Mayıs 2020'de, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubu'nun aracına yönelik silahlı saldırıda 1 belediye çalışanı ve 1 sivilin şehit olduğu, 1 belediye çalışanının da yaralandığı terör olayının faillerinden olduğu belirlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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