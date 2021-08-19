İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren-1 Operasyonları' kapsamında, Van-Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren-1 Operasyonları' kapsamında, Van-Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren-1 Operasyonları' kapsamında, Van-Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından, insansız hava aracı ile Hava Kuvvetleri desteğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 bölücü terör örgütü mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Yürütülen Eren Operasyonları kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısının, Tunceli'de 1, Hakkari'de 8 ve Van'da 3 olmak üzere 12'ye yükseldiği belirtildi. Ayrıca bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı