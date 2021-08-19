İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren-1 Operasyonları' kapsamında, Van-Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren-1 Operasyonları' kapsamında, Van-Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren-1 Operasyonları' kapsamında, Van-Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından, insansız hava aracı ile Hava Kuvvetleri desteğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 bölücü terör örgütü mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Yürütülen Eren Operasyonları kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısının, Tunceli'de 1, Hakkari'de 8 ve Van'da 3 olmak üzere 12'ye yükseldiği belirtildi. Ayrıca bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Son Dakika | YPG/PKK, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika | YPG/PKK, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Cimilli İbo Hande Yener Yıldız Tilbe
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İçişleri: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 14:43:31. #1.15#

title