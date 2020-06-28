İçişleri: Van'da 2 işçinin şehit olduğu saldırının faili teröristler etkisiz hale getirildi
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İçişleri: Van'da 2 işçinin şehit olduğu saldırının faili teröristler etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri: Van'da 2 işçinin şehit olduğu saldırının faili teröristler etkisiz hale getirildi
28.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:31

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 3 teröristin, 8 Haziran'da Belbuka yaylasında 2 işçinin şehit olduğu, 8 işçinin ise yaralandığı saldırının faili olduğu belirtildi. 

İçişleri Bakanlığı, Çatak kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 3 teröristin, 8 Haziran'da Belbuka yaylasında yol inşaatında çalışan işçilere yönelik düzenlenen ve 2 işçinin şehit, 8 işçinin ise yaralandığı terör saldırısının failleri olduğu belirtildi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran'da Belbuka yaylasında yol yapım çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 2 işçinin şehit olduğu saldırının faillerinden olduğu tespit edilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

Manşet

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