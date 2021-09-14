İçişleri: Uyuşturucu kaynaklı ölümler yüzde 26 azaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, adli tıp verilerine göre, 2021 yılının 8 aylık döneminde uyuşturucu kaynaklı hayatını kaybeden sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık azalışla 72 olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar, hayata geçirilen uygulamalar ve ailelere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları sonuç vermeye başladı. Adli tıp verilerine göre uyuşturucu kaynaklı olarak 2017 yılında 941 kişi hayatını kaybederken, bu konuda atılan adımlarla hayatını kaybedenlerin sayısı 2018 yılından itibaren düşüşe geçti. Uyuşturucuya bağlı ölenlerin sayısı 2018 yılında 657 olurken, bu sayı 2019'da 342'ye, 2020'de 314'e geriledi. Uyuşturucuya bağlı ölümlerdeki düşüş 2021 yılında da devam etti. Uyuşturucuya bağlı ölüm sayısı 2021 yılının 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26'lık azalışla 72 oldu. Uyuşturucuya bağlı olarak 2020 yılının 8 aylık döneminde 97 kişi hayatını kaybetmişti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri